12:12

Nell’ottica della ripresa dei flussi turistici, la Cina offrirà viaggi senza visto ai cittadini provenienti da sei paesi fra i quali figura anche l’Italia.

Come si legge su TTG Media, dal 1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024 il governo del Paese consentirà ai cittadini di Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Malesia di soggiornare per un massimo di 15 giorni per viaggi di piacere o di lavoro senza dover richiedere il visto abituale.



Il programma di prova non si applicherà ai cittadini britannici che viaggiano in Cina, che dovranno continuare a richiedere il visto sebbene non sia richiesto il visto per visitare Hong Kong o Macao.



Un portavoce del governo cinese ha affermato che l'iniziativa è stata intrapresa per “promuovere lo sviluppo e l'apertura a viaggi alta qualità in Cina”.