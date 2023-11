Giordania, Egitto, Medioriente. L’analisi di Frangialli sul turismo nell’area

11:22

L’occhio di un esperto per analizzare le conseguenze che il conflitto fra Israele e la Palestina potrà avere sulle destinazioni dell’area mediorientale.

Francesco Frangialli, per tre volte segretario generale dell’Unwto, propone un’analisi della situazione valutando punti di forza e di debolezza delle destinazioni dell’area.



Su TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile sulla digital edition, Frangialli prende in esame la situazione di Egitto, Giordania, Emirati Arabi e altri Paesi, e evidenzia quali potrebbero essere le conseguenze per i flussi turistici del conflitto attualmente in corso.



Sostanziale, dice, l’aspetto mediatico della situazione: gli effetti sul turismo di quanto sta accadendo dipenderanno moltissimo dalla percezione dei potenziali visitatori, che sarà legata alla gestione della comunicazione.



Il servizio completo su TTG Magazine, oggi in distribuzione e disponibile online a questo link