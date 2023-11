13:27

Lo sport, oltre a unire le persone, è ormai una consolidata leva della travel industry. Secondo i dati del Gvr Sports Tourism Market Size & Share Analysis report 2023, infatti, a livello globale il mercato dello sport tourism è stato valutato 587,9 miliardi di dollari nel 2022 (con il calcio che da solo genera oltre il 37%) e se ne stima un tasso di crescita annuo, tra il 2023 e il 2030, del 17,5%.

Tra le nuove destinazioni che si affacciano su questro segfmento c'è il Rwanda, Paese che ha recentemente ospitato il Wttc Global Summit e che proprio in occasione dell’evento ha condiviso la propria strategia di destination marketing evidenziando le possibilità offerte dal turismo sportivo.



“Lo sport è parte della nostra cultura - commenta Setti Solomon, chief strategy & communications officer del Rwanda Development Board -. Negli ultimi quattro anni le nostre collaborazioni con il mondo dello sport, come quelle con l’Arsenal Football Club e la Basketball Africa League, hanno avuto un impatto diretto sul turismo generando 445 milioni di dollari”.



Il Rwanda si erge così a business case e diventa ispirazione per i suoi ‘vicini di casa’. “Le nostre collaborazioni nello sport hanno dato una nuova prospettiva sull’Africa" conclude Solomon.

Gaia Guarino