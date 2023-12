Travel retail, nel 2025 oltre la metà dei viaggiatori saranno Millennials e Genz Z

15:27

Il mercato del duty free mondiale raggiungerà quest’anno gli 80,5 miliardi di euro e i 138 miliardi nel 2028. Ma già nel 2025 i Millennials e la Generazione G costituiranno più del 50% dei viaggiatori.

Pubblicità

Ma come attrarre un target che considera l’experience un elemento chiave per procedere all’acquisto? “Si tratta di clienti digital native che - sottolinea David Jarach, executive chairman di diciottofebbraio - non apprezzano l'omologazione e i prodotti standardizzati. Per questo la sfida del travel retail sarà proprio quella di catturare la loro attenzione in un lasso di tempo sempre più limitato da restrizioni operative e dai controlli di sicurezza”.



Sebbene l’effetto del revenge shopping sia ormai esaurito, il mercato del duty free, dicono i numeri elaborati da diciottofebbraio su dati Passport, è destinato a consolidarsi. “Il settore - precisa Jarach - sarà segnato da un tasso di sviluppo medio dell’11,4% da qui al 2028. Nel 2023 supererà a livello mondiale lo stato pre-pandemico, ma nel 2028 arriverà addirittura a una crescita accumulata del 79,9% rispetto al 2019”. A. D. A.