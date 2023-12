Americani in viaggio a fine anno, superati i record del 2019

10:25

Sono stimati in 7,5 milioni gli americani che faranno un viaggio in aereo verso mete oltre i confini statunitensi nel periodo natalizio. La previsione arriva da AAA Travel, che monitora gli spostamenti degli statunitensi da diversi anni e registra.

La cifra di 7,5 milioni supera addirittura il record del 2019, quando a prendere il volo nelle vacanze di fine anno erano stati 7,3 milioni di passeggeri. Un aumento aiutato anche dal leggero calo dei prezzi medi dei biglietti aerei rispetto a Natale 2022.



In crescita anche gli spostamenti con altri mezzi di trasporto, tra cui autobus, treno e navi da crociere, destinati a superare anch’essi, come riporta TravelPulse, i livelli record del 2019, con quattro milioni di americani che utilizzeranno questi mezzi di trasporto a Natale e Capodanno rispetto ai 3,66 milioni nel 2022 e ai 3,89 milioni del 2019.



A livello generale a spostarsi, anche per viaggi entro i confini nazionali, a fine anno saranno 115,2 milioni di americani, il 2,2% in più sul 2022.