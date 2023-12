Oman: “L’obiettivo per la fine dell’anno è raggiungere 70mila arrivi dall’Italia”

16:16

Il Ministero dell’Heritage & Tourism dell’Oman ha alzato il velo sugli arrivi nel Sultanato. I risultati presentati sono ottimi, con ben 49.891 turisti italiani da gennaio a ottobre 2023 (inclusi i croceristi), per un incremento del 132% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Pubblicità

“Siamo molto soddisfatti di questo traguardo, frutto di collaborazioni con i professionisti del trade italiano e con l’industria turistica omanita. Nel tempo abbiamo raggiunto una robusta presenza sulla rete distributiva, mantenuto un intenso programma di formazione sul campo per il trade, sviluppato numerosi progetti con media e influencer. E di recente abbiamo dato il via a importanti iniziative rivolte al consumatore”, spiega Massimo Tocchetti, rappresentante per l’Italia Turismo del Sultanato dell’Oman, aggiungendo che “l’obiettivo per la fine dell’anno è raggiungere la soglia dei 70.000 arrivi dall’Italia”.



La promozione passa anche attraverso la campagna 'A Gift For Life', avviata il 20 dicembre e visibile fino al 31 gennaio a Milano e a Roma. P. T.