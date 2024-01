Portogallo, via alla nuova campagna promozionale 2024

08:47

Visit Portugal celebra il 2024 con una nuova campagna promozionale. '#It’s not tourism. It’s futourism' è lo slogan presentato per sottolineare quelli che sono i 12 buoni propositi per il turista del futuro in Portogallo.

L'idea alla base di questa iniziativa non è soltanto quella di raccontare la destinazione, ma ispirare le persone ad assumere un ruolo attivo per affrontare tutti insieme quei cambiamenti di cui il settore del travel ha oggi bisogno.

La campagna è pensata secondo la 2027 Tourism Strategy. Come si legge su breakingtravelnews.com nel del periodo gennaio-ottobre 2023 il Portogallo ha accolto 26,3 milioni di visitatori, per un totale di 68,5 milioni di pernottamenti che si traducono, rispettivamente, in un +13,7% e un +11% contro il 2022. Il tutto ha generato, infine, ricavi per 22,3 miliardi di euro, ossia il 19,8% in più dell'anno precedente.

Gaia Guarino