Cuba, da febbraio il prezzo della benzina aumenterà del 500%

17:21

Il Governo cubano, che sovvenziona la quasi totalità dei servizi e dei beni di base consumati dai cubani, ha definito un insieme di misure per invertire la crisi economica che sta colpendo il Paese caraibico.

Come riporta Tgcom24, secondo le stime ufficiali il Pil si è contratto fino al 2% nel 2023, mentre l'inflazione ha chiuso al 30%.

In particolare, come annunciato dal ministro delle Finanze e dei Prezzi, Vladimir Regueiro, il prezzo della benzina a Cuba registrerà un aumento di oltre il 500%, a partire dal 1 febbraio, passando da 25 pesos cubani (0,20 centesimi di dollaro) a 132 (1,10 dollari), che equivalgono esattamente a +528%.



Alla fine di dicembre, le autorità avevano ammesso che non era sostenibile continuare a vendere carburante a prezzi calmierati. "Il Paese non può mantenere il prezzo del carburante praticato fino ad ora, che è il più economico del mondo se confrontato con i prezzi di altri Paesi" aveva chiarito il ministro dell'Economia, Alejandro Gil.