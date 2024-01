Valencia Capitale Verde europea: gli eventi

19:22

Valencia, Capitale Verde europea 2024, ha presentato il palinsesto degli eventi in programma per quest’anno.



La città affacciata sul Mar Mediterraneo è circondata da La Huerta e caratterizzata da aree naturali e protette come l'Albufera e il Giardino del Turia.

Fra i progetti in fase di sviluppo, il nuovo Parco Centrale, che aggiungerà 230mila metri quadri di spazi verdi al centro della città.



Presentata anche la guida ‘Itinerari verdi di Valencia’, un manuale che racchiude gli obiettivi della Capitale Verde europea di quest'anno, oltre a una serie di percorsi per facilitare la fruizione dei risultati raggiunti dalla città in termini di sostenibilità. Gli itinerari si concentrano su tre temi principali: la natura, la mobilità sostenibile e il recupero dello spazio pubblico.

Il 2024 sarà un anno di grandi eventi internazionali e di altri locali, e coinvolgerà cittadini e visitatori. Per i prossimi mesi, è stato elaborato un programma che prevede incontri come la grande conferenza sulle ‘Mission cities’ e un'importante conferenza sulle zone umide, in cui il parco naturale dell'Albufera sarà valorizzato come una risorsa fondamentale.



Inoltre, ci saranno diverse celebrazioni nate dalla collaborazione tra pubblico e privato, che completeranno il calendario per garantire il coinvolgimento di tutta la città.