Il Perù dichiara lo stato d’emergenza nelle aree di confine con l’Ecuador

16:24

Il Governo del Perù ha dichiarato lo stato d’emergenza nell’area settentrionale che confina con l’Ecuador. Il provvedimento è, ça va sans dire, consequenziale alle tensioni in atto in seguito al tentato golpe a Quito.



Secondo quanto comunicato dal Foreign Office britannico e riportato su Travel Weekly, il Governo peruviano sta adottando “misure preventive per evitare l’infiltrazione di gruppi sovversivi” nel Paese. Per questo motivo oltre allo stato d’emergenza nelle aree confinanti con l’Ecuador è stato disposto il dispiegamento dell forze di polizia e dell’esercito nazionale peruviano per fornire supporto a coloro che sono in loco e controllare i flussi in entrata e in uscita.

Il Foreign Office avverte inoltre i viaggiatori “evitare le folle, monitorare attentamente la situazione e tenerne conto nella pianificazione dei viaggi nella regione”.