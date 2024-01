Spagna, formazione b2b al centro della strategia 2024

15:20

La Spagna scende in pista sul 2024. L’ente spagnolo del Turismo di Roma ha infatti messo a punto un piano di promozione b2b particolarmente importante focalizzando l’attenzione sulle tematiche sostenibilità, green, cultura, Mice, enogastronomia, lusso, accessibilità e inclusività.

“La formazione degli agenti di viaggi è qualcosa di importante per noi e le opportunità sono molte – dichiara Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente a Roma -. Ci sono lo Spain Specialist Program, alcuni programmi con itinerari interattivi e un format molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione. Sempre per gli agenti e i professionisti del travel, la guida è la piattaforma TourspainIT – Travelexpert, con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’usoW.



Nell’arco dei 12 mesi la Spagna sarà poi protagonista in numerosi eventi. Si comincia a Valencia, dal 22 al 25 febbraio, con le giornate professonali di Spain Convention Bureau per il mercato italiano in collaborazione con Turespaña e Valencia Convention Bureau. Da segnalare poi la presenza dell’ente, dal 23 al 25 febbraio a TourismA.

Lato“fiere l’appuntamento clou è dal 9 al 11 ottobre a Rimini, a TTG Travel Experience, ma il coinvolgimento degli addetti ai lavori è anche nel roadshow Spagn.



In programma poi educational che toccheranno le isole Canarie, Andalusia, Valencia, Castiglia e Leon, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia la Mancia, Baleari e Galizia, con la sostenibilità e la presentazione dell’offerta gastronomica, culturale e naturale come elementi centrali nella promozione.



Anche per il 2024 il progetto ‘Esperienza Spagna’ continuerà e si arricchirà di nuovi contenuti ed esperienze di ambasciatori italiani. Numerose le partnership già confermate: con Fiavet, Gambero Rosso e Green Me.

I tour operator, come Boscolo e Guiness Travel, invece, saranno coinvolti in educational e presentazioni ad hoc per gli adv mentre le compagnie aeree avranno un ruolo centrale nei progetti che si stanno studiando per il 2024. Uno su tutti, quello con Binter per la promozione delle isole Canarie da Firenze.



Il Centro multimediale interattivo di Piazza di Spagna sarà infine ancora una volta la sede privilegiata per mostrare tutte le realtà turistiche, progetti e aziende che puntano su l’enogastronomia, su turismo responsabile, accessibile e la cultura