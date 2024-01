09:45

Un totale di 9mila aziende partecipanti, 152 Paesi e 806 espositori che presentano la loro offerta turistica in nove padiglioni, uno in più rispetto al 2023. Si apre domani con questi numeri la 44esima edizione della Fiera Internazionale del Turismo Fitur, che si terrà a Madrid fino al 28 gennaio, organizzata da Ifema Madrid.

Numeri importanti (gli espositori sono saliti del 7% rispetto all’edizione 2023), che riflettono la ripresa del comparto dei viaggi a livello spagnolo e internazionale, e che sono rafforzati dalle stime sull’affluenza. Si prevedono infatti circa 150mila visitatori professionali tra domani e venerdì, mentre saranno oltre 100mila le persone che visiteranno i padiglioni di Fitur nel weekend, dedicato al pubblico.



Business da 430 milioni

L’impatto immediato per Madrid sarà di circa 430 milioni di fatturato, un’importante iniezione di fondi per trasporti, hotel, ristorazione e commercio.



Numerose le tematiche che verranno affrontate in questa edizione, dal ruolo dell’intelligenza artificiale sul turismo del domani all’analisi dell’impatto delle crisi europee sul comparto, ma il tema trasversale della manifestazione sarà quello della sostenibilità, con Fitur stessa che ambisce a diventare uno strumento di condivisione di consocenze e innovazioni e una leva per promuovere un modello di turismo più sostenibile, dove la responsabilità ambientale, sociale e di governance sarà presente nelle proposte delel destimnazioni e delle singoel aziende del comparto.

Paese Partner della fiera quest’anno sarà l’Ecuador.