Malta, digitalizzazione e offerta organizzata spingono la spesa turistica

di Alberto Caspani

09:49

Digitalizzazione, immaginario e memoria. Si muove su questo triplice asse la strategia promozionale di Malta, che per il ministro del turismo Clayton Bartolo (nella foto) potrà portare l’arcipelago a superare quest’anno la spesa turistica di 2,6 miliardi di euro di gennaio-novembre 2023 (+33,7%), dopo aver messo a segno il record assoluto di arrivi.

“I quasi 3 milioni di visitatori dello scorso anno - ha aggiunto Carlo Micallef, ceo Malta Tourism Authority - sono sei volte la popolazione del nostro arcipelago”.



Aumentando il valore dell’offerta grazie a una segmentazione per interessi specialistici, quell’immaginario è stato quindi tradotto in esperienze capaci di entrare nella memoria dell’intera fascia di visitatori dai 25 ai 65 anni, moltiplicandone l’effetto ambassador e le partenze destagionalizzate.



“Nei primi 11 mesi del 2023 - ha evidenziato Ester Tamasi, direttore Mta in Italia - i turisti tricolore hanno raggiunto i 524mila arrivi, divenendo il top incoming market della destinazione”.