Riapre completamente la Blue Lagoon in Islanda

11:46

Ha riaperto in maniera completa la Blue Lagoon in Islanda, che è rimasta chiusa o aperta in maniera parziale nel corso dell’ultimo mese per l’attività vulcanica vicina al sito.

Tutti i locali hanno ripreso a funzionare, dal Blue Café al Lava restaurant, il Retreat and Silica hotels, la Retreat Spa, il ristorante Moss e i negozi presenti in loco.



Gli orari restano ancora modificati, mentre in un comunicato il sito confermando la riapertura totale sottolinea come gli esperti stiano continuando a monitorare da vicino l'area e gli sviluppi in corso dell'attività sismica attraverso un’analisi in tempo reale.