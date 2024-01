AlUla nomina cinque nuove Dmc per spingere il turismo internazionale

08:47

Abercrombie & Kent, EXO Travel, DMC Arabia, Tetrapylon e Discover Saudi. Queste le cinque nuove Destination Management Companies nominate da AlUla a fronte della forte crescita dei flussi nella destinazione.

Le nuove Dmc si aggiungono a quelle già esistenti – Go Zahid, The Traveling Panther e AlUla Guide Tours – e portano a otto le realtà che operano con la destinazione offrendo agli intermediari di viaggio e ai visitatori una gamma variegata di servizi specializzati.



“I nostri partner di fiducia sono una finestra sulla varietà delle esperienze disponibili ad AlUla, che spaziano dall’arte alla cultura, dal patrimonio all’avventura, dalla natura al benessere e oltre - spiega Melanie de Souza, executive director, destination marketing di Royal Commission for AlUla -. Siamo orgogliosi di accogliere a bordo questi Dmc, che sono stati selezionati per la loro specializzazione nella fornitura di servizi nei nostri 10 mercati geografici prioritari”.