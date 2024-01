Il futuro della Malesia: sul mercato italiano come meta top per l'ecoturismo

12:41

Natura, cultura e avventura: la Malesia cala i suoi assi sul mercato italiano in previsione dei prossimi viaggi. Il Paese ha ricevuto 44mila 508 italiani a novembre 2023 e agosto ha registrato il maggior numero di visitatori con 13mila 761 passeggeri provenienti dall'Italia, più del doppio rispetto allo stesso mese del 2022.

La direttrice di Tourism Malaysia Parigi per Italia, Francia, Spagna e Portogallo, Zalina Binti Ahmad, che sarà presente a Milano durante Bit, ha affermato che “le principali tendenze del mercato italiano sembrano concentrarsi sulla cultura e sull'ecoturismo, soprattutto tra le giovani generazioni. Grazie alla ricchezza della natura e della cultura e ai maggiori sforzi verso l’ecoturismo, la Malesia punta a diventare una destinazione top per gli italiani. Il mercato italiano è attualmente uno dei principali in Europa; pertanto, è fondamentale per Tourism Malaysia aumentare continuamente i propri sforzi per mantenere la destinazione visibile e attraente”.



“Il nostro obiettivo è mostrare la Malesia come l'ultimo hotspot globale dell'ecoturismo e la destinazione ecoturistica più riconoscibile e imperdibile al mondo. Le meraviglie naturali, il patrimonio e le tradizioni sostenibili promettono ai viaggiatori un viaggio straordinario nel cuore del nostro Paese" ha aggiunto Ammar Abd. Ghapar, direttore generale di Tourism Malaysia.



Per quanto riguarda lo sviluppo, l'apertura di brand chiave del lifestyle e dell’ospitalità come Park Hyatt Kuala Lumpur at Merdeka 118, The Waldorf Astoria e The Conrad è prevista a Kuala Lumpur tra il 2024 e il 2025. Altre aperture includono l'Hilton Burau Bay a Langkawi e l'Intercontinental Resort di Penang.