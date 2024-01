Germania, l’incoming riprende quota: i dati del 2023

15:52

Ottima ripresa del turismo incoming in Germania. È questo ciò che emerge da un'analisi dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo.

Pubblicità

Secondo i dati nel novembre 2023 sono stati registrati 5,5 milioni di pernottamenti internazionali in strutture ricettive con almeno dieci posti letto, con un aumento del 7,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



Il numero di pernottamenti di stranieri da gennaio a novembre 2023 è salito così a 74,9 milioni, rappresentando il 16,4% del numero totale degli overnight contro il 14,8% dello stesso periodo del 2022.



"La Germania ha mantenuto la sua posizione tra le prime cinque destinazioni preferite dagli europei nell'autunno 2023 e contribuisce alla crescente importanza dei movimenti turistici all’interno dell’Europa", spiega Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo del GNTB.



Il crescente numero di viaggiatori provenienti dall'Asia, e in particolare dalla Cina, avrà inoltre un impatto positivo sull'ulteriore sviluppo del turismo incoming. Il picco dei visitatori esteri è atteso in estate. G. G.