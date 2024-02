Skyscanner e le 4 mete imperdibili per il 2024

14:39

Un 2024 all'insegna dei viaggi. È questo ciò che emerge dalla recente ricerca di Skyscanner, secondo cui l'83% degli italiani sta pianificando una partenza. Di questi, il 57% non ha però scelto la propria destinazione, forse anche alla luce del fatto che il 94% si dichiara desideroso di scoprire nuovi orizzonti.

E se si cerca ispirazione, Skyscanner si è rivolto a 4 viaggiatori d'eccezione inserendo i loro suggerimenti nella nuova guida Everywhere. Le mete sono la Macedonia del Nord con le sue bellezze naturali proposta da Renee Bruns, detentrice del record mondiale di viaggi in sedia a rotelle; il Madagascar, ideale secondo Gunnar Garfors, il primo ad aver visitato due volte ogni Paese del mondo.



Infine, nella bucket list non mancano il Vietnam avventura, consigliato da Rachel Davey e Martina Sebova che hanno girato i cinque continenti con un budget giornaliero di 50 dollari, e il Perù, un 'must' su parere di Basanth Sadasivan, uno dei più giovani ad aver esplorato l'intero pianeta già all'età di 25 anni.



Gaia Guarino