Barbados, nuovi manager all'ente: la ceo è Andrea Franklin, la coo Cheryl Carter

21:00

Cambio di poltrone ai vertici di Barbados Tourism Marketing Inc. (Btmi). Il ministro del turismo Ian Gooding-Edghill ha nominato Andrea Franklin (nella foto) a nuova chief executive officer dell’ente, affiancandole la nuova chief operations officer, Cheryl Carter.

Andrea Franklin sarà quindi ufficialmente in carica a partire dal 1° aprile 2024 e per i prossimi tre anni guiderà l’ente in tutte le attività di promozione e valorizzazione della destinazione. Andrea Franklin vanta una lunga carriera nel turismo, iniziata negli anni Novanta come account executive per Air Jamaica.



Cheryl Carter - ex direttore Uk di Btmi - gestirà le funzioni operative della società per facilitare la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni principali, in modo che il ceo possa concentrarsi sulla direzione strategica della nuova entità. La nuova coo sarà inoltre responsabile della leadership e delle attività di tutti i mercati internazionali.