Arabia Saudita a tu per tu con il trade italiano: le iniziative in programma

09:49

L’Arabia Saudita continua la propria corsa a caccia del mercato italiano e lo fa a stretto contatto con il trade. Saudi Tourism Authority Italia, infatti, ha già in programma una serie di iniziative. Si parte con le campagne di marketing attive durante tutto l’anno tra cui spicca la recentissima #GoBeyondWhatYouThink con protagonista Lionel Messi, alla quale ne seguiranno altre targettizzate sul pubblico italiano.

STA, inoltre, sarà presente sul territorio anche attraverso diversi roadshow e workshop, e in ultimo si aggiungono i fam trip.

"Sono tre i pilastri su cui adv e t.o. dovrebbero puntare per promuovere il Paese - spiega Hazim Al-Hazmi, President of Europe and Americas di Saudi Tourism Authority -: le ‘untold stories’, l’ospitalità autentica e calorosa della popolazione e l’unicità delle esperienze da vivere dalle spiagge del Mar Rosso al deserto, passando per eventi sportivi e musicali”. Da rilevare, infine, il successo del Saudi Expert Program tra i travel advisor italiani. G.G.