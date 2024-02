14:56

“Cracovia, Varsavia, Breslavia e Danzica, fra tutte, si confermano tra le mete polacche più apprezzate dagli italiani – afferma Barbara Minczewa (nella foto), direttrice dell’ente nazionale polacco per il Turismo in Italia – ma negli ultimi anni abbiamo constatato una propensione ad esplorare zone meno conosciute, con uno sguardo attento al patrimonio storico-culturale, alla bellezza naturalistica, alla biodiversità, alle attività outdoor e all’eterogenea offerta gastronomica del nostro Paese”.

Così la Polonia getta le basi per i prossimi mesi, anticipando le attività sulle quali punterà nel 2024, anno in cui intende consolidare da un lato i numeri del 2019 (con arrivi per oltre 600mila italiani), rafforzando dall’altro il supporto al settore e alla catena distributiva.

Il calendario che vede l’ente nazionale polacco per il Turismo impegnato in numerosi workshop b2b, organizzati sia negli aeroporti (Bergamo, Venezia, Verona, Torino – quelli al momento presi in considerazione), sia in altri contesti.



“Non mancheranno anche presentazioni e campagne realizzate in co-marketing con alcuni dei principali tour operator italiani attivi sulla nostra destinazione – continua Minczewa – con l’intento di far conoscere località meno battute dal turismo di massa, ma altrettanto affascinanti per storia, cultura e natura e che, grazie ai numerosi collegamenti dall’Italia, possono essere raggiunte oggi facilmente”.



Come per le passate edizioni, verrà organizzato un fam trip in occasione del workshop Buy Poland in autunno, ma l’ente ha in previsione altri viaggi dedicati ad agenti e operatori.

La Polonia conferma anche la partecipazione alle fiere, con l’immancabile appuntamento ottobre a Rimini con il TTG Travel Experience.

Non da ultimo – anche se in via di definizione e non ancora confermato – a novembre potrebbe svolgersi il primo roadshow Mitteleuropa, organizzato con i colleghi di Ungheria, Cechia e Slovenia.



“In questo 2024 puntiamo molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima – conclude Minczewa – e ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi 3 mesi del 2023 vadano a confermare un trend in ulteriore crescita, essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea”.