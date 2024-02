di Amina D'Addario

10:28

L’Electronic Travel Authorisation (Eta), il visto elettronico a pagamento che consente agli stranieri di soggiornare nel Regno Unito, dovrebbe entrare in vigore per i viaggiatori italiani ed europei a partire dal 2025.

“A breve - ha spiegato la b2b manager VisitBritain Italy, Simona Blandi, nel corso del webinar di formazione realizzato in collaborazione con TTG Italia - verrà introdotto l’Electronic Travel Authorisation, ovvero un modulo che sarà compilato online da ogni visitatore, neonati compresi. La procedura sarà semplice e veloce, dovranno essere forniti alcuni dati biometrici, mentre la riposta arriverà entro un massimo di tre giorni lavorativi”.



Al momento obbligatoria per i visitatori provenienti da alcuni Paesi del Golfo, l’autorizzazione consente agli stranieri di visitare il Regno Unito più volte nell’arco di due anni.



“Il costo - ha aggiunto Blandi - sarà intorno alle 10 sterline. Non abbiamo ancora una data certa rispetto all’introduzione in Europa e in Italia, ma quasi sicuramente sarà nel 2025”.