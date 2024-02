Passaporti, è ancora caos: a rischio 52mila prenotazioni

10:55

Cresce la preoccupazione tra gli operatori del mondo del travel che, in vista delle festività pasquali, vedono ancora irrisolto il nodo della lentezza del rilascio dei passaporti, con tempi di attesa che – in alcune città – arrivano addirittura a due anni.

Le conseguenze sulle prenotazioni

In gioco - come segnala un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti, in esclusiva per l'Adnkronos – qualcosa come 52mila prenotazioni di viaggi internazionali. “Se non si interviene con decisione - sottolinea il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi -, con le festività pasquali e dei ponti di primavera alle porte, periodo in cui aumenta la domanda turistica anche per i viaggi internazionali, tra marzo e giugno 2024 si rischia di veder annullare altre 52mila prenotazioni, con circa 75 milioni di euro di mancati introiti per le imprese del turismo organizzato".



Rebecchi ha poi precisato che l’impegno del ministro dell’Interno Piantedosi "c’è e ne siamo consapevoli, siamo fiduciosi”. Intanto però, come riporta repubblica.it, nei primi due mesi del 2024 si stima siano state oltre 6mila le prenotazioni di viaggi internazionali annullate o rimandate in Italia a causa dei ritardi nel rilascio dei passaporti, con una ricaduta pesante sul settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator: 8,8 milioni di euro il giro d'affari andato in fumo.