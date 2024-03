Arabia Saudita, wellness e sicurezza fra i punti forti della destinazione

17:25

L’Arabia Saudita si candida come Paese molto sicuro per i viaggiatori di ogni tipologia. Medina, in particolare, è stata premiata da InsureMyTrip come città più sicura al mondo per le solo travel donna.

A fare la differenza durante un soggiorno in Arabia Saudita sono anche il calore e l'accoglienza della popolazione, in particolare nei confronti dei turisti. Non c'è da sorprendersi se qualcuno del luogo suggerisca, per esempio, dove fare shopping per trovare un abito o accessorio tradizionale.



Altro punto di forza è il wellness. Qualunque ragazza potrà concedersi dei momenti di benessere passeggiando tra le montagne dell'Aseer o nuotando nelle acque del Mar Rosso, o ancora praticare yoga all'alba nella magica AlUla o concedersi un trattamento beauty secondo i rituali asiatici. G.G.