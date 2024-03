Visit Oman, al via l'accordo con Civitatis

12:19

Visit Oman stringe una partnership con Civitatis. La collaborazione consentirà ai fornitori turistici e alle pmi dell’Oman di espandere la propria attività a livello globale, fornendo prenotazioni ai viaggiatori di tutto il mondo.

Nella prima fase delle operazioni, 15 diversi tour dell'Oman sono attivi e disponibili per le prenotazioni su Civitatis, incluse escursioni di mezza giornata o di una giornata intera, visite della città, esperienze culturali e altro ancora, fino ad includere più di 100 tour nelle fasi successive.



Tutti i tour vantano la comodità della cancellazione gratuita, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori.

"La nostra partnership con Civitatis è un passo significativo per attrarre turisti da diversi paesi del mondo - ha affermato Shabib Al Maamari, amministratore delegato di Visit Oman -. Integrandosi con la piattaforma, consentiamo alle imprese e alle pmi dell'Oman di promuovere le loro offerte a un pubblico più ampio e contribuire alla crescita del settore del turismo, allineandosi con Oman Vision 2040."



"Siamo entusiasti di collaborare con Visit Oman per offrire ai nostri clienti l'opportunità di esplorare la bellezza e la ricca cultura dell'Oman - ha aggiunto Enrique Espinel, direttore operativo di Civitatis -. Questa partnership si coniuga perfettamente con la nostra missione di offrire ai viaggiatori esperienze uniche nelle migliori destinazioni di tutto il mondo”.