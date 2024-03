Francia al top nel 2024 per arrivi internazionali: le previsioni del Wttc

14:01

La Francia sarà la top destination del 2024 per arrivi internazionali. La previsione arriva dal monitoraggio delle prenotazioni dei voli da parte del Wttc e di Forward Keys.

Stando ai dati raccolti, riportati sulle colonne della testata tedesca Fvw, nella prima parte dell’anno il numero dei visitatori stranieri nel Paese raggiungerà i livelli pre-Covid.



Parigi si conferma la meta più ambita del mondo per i city break, ma si faranno largo altre città, come Nizza.



Quanto al futuro, il Wttc stima una crescita annuale dell’industria turistica nel Paese del 3% per i prossimi 10 anni.