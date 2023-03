MagicLand cerca personale: 300 posizioni aperte

10:27

MagicLand cerca personale. In vista dell’inizio della stagione e dell’apertura della nuova attrazione acquatica Magic Splash, il parco di divertimenti apre le selezioni per 300 figure da impiegare in vari ambiti, dalla ristorazione all’animazione.

Pubblicità

Nel dettaglio si ricercano: manutentori; addetti alla vendita e all’accoglienza per le biglietterie; addetti alle attrazioni; addetti alla ristorazione e alla caffetteria; pizzaioli; animatori e attori; ballerini e fantasisti, addetti alla gestione audio/luci per gli spettacoli.



Il recruiting è aperto a tutti. Requisiti di base sono: residenza o domicilio in zone limitrofe al parco (Valmontone); predisposizione a lavorare con il pubblico; attitudine al lavoro di squadra e disponibilità a lavorare nei giorni festivi; indipendenza negli spostamenti.



Per candidarsi è possibile visitare la sezione ‘Lavora con noi’ del sito del parco.