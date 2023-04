08:03

C’è un colosso dell’hotellerie internazionale in vetta alla classifica Best Place to Work 2023, il ranking di Great Place to Work® Italia che premia le 60 migliori aziende per cui lavorare nel nostro Paese. Si tratta del Gruppo Hilton, che dopo essersi posizionato per diversi anni in top five, ha compiuto un balzo in avanti aggiudicandosi il primato.

Il player figura al primo posto tra le realtà imprenditoriali con più di 500 dipendenti, piazzandosi davanti a Salesforce e American Express.



Unica azienda del travel

Quello di Hilton è l’unico nome a tenere alta la bandiera del turismo organizzato. Nessuna altra azienda italiana o internazionale figura nella classifica, stilata da Great Place to Work® Italia sulla base dei risultati di una ricerca che nel corso di un anno ha analizzato 303 aziende.



La ricerca ha preso in considerazione le opinioni dei dipendenti sull'ambiente di lavoro, coinvolgendo complessivamente 163.000 persone in Italia e nel mondo.



