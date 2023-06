Bonus estate ai lavoratori del turismo: come funziona e chi lo riceverà

11:27

Emergono nuovi dettagli sul bonus estate per i lavoratori del turismo.L’agevolazione - inserita in un emendamento al decreto Lavoro approvato dalla Commissione Affari sociali del Senato - ha l’obiettivo di far fronte alla carenza di personale e garantire stabilità occupazionale, prevedendo che - si legge sul sito del Ministero del Turismo - dall’1 giugno al 21 settembre 2023 ai lavoratori del settore sia “riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario”.

I beneficiari

L’intervento è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2022 hanno avuto un reddito fino a 40.000 euro. La spesa è valutata in 54,7 milioni per il 2023.



Nessuna indicazione è stata ancora fornita sulle modalità di erogazione dei bonus.



“Con il bonus estate per i lavoratori del turismo, che prevede un trattamento integrativo del 15% per la stagione estiva, manteniamo fede alla parola data qualche settimana fa – ha commentato in una nota la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. La direzione giusta per aumentare l’attrattività del settore, fronteggiare il problema della carenza di personale, migliorare le condizioni di lavoro e favorire una maggior stabilità occupazionale” commenta così il Ministro del turismo Daniela Santanchè il bonus estate per i lavoratori del turismo.