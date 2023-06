'Destinazione Sardegna Lavoro', prorogati i termini per le domande

13:38

Sono stati posticipati i termini di presentazione delle domande in relazione all’avviso ‘Destinazione Sardegna Lavoro’, per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno dell’occupazione nella filiera turistica per l’annualità 2022. Il provvedimento, si legge su Hotelmag, è stato deciso dall’assessorato del Lavoro, che ha fissato le nuove date.

Pubblicità

Pertanto la Domanda di Aiuto Telematica potrà essere presentata in due distinte finestre temporali: dalle ore 10 del 26 giugno sino alle 23.59 del 10 luglio 2023 per i lavoratori under 35 e dalle ore 10 del 27 giugno sino alle 23.59 dell’11 luglio 2023 per gli over 35.



L’Aiuto consiste in una sovvenzione alle imprese per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Le tipologie contrattuali potranno essere: contratto a tempo determinato della durata di almeno un mese; contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. La dotazione finanziaria ammonta, complessivamente, a 17,84 milioni di euro a valere sui fondi regionali. Per ciascuna assunzione sarà erogato un aiuto la cui intensità sarà diversificata in base alle fasce della retribuzione lorda e dalla tipologia di aiuto richiesto.



L’Avviso ‘Destinazione Sardegna Lavoro 2022’ si rivolge alle attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici, operanti con i codici Ateco 2007.