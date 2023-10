Bonus assunzioni nel turismo in Liguria, a gennaio il nuovo bando

13:33

Si è chiuso il termine per la presentazione delle domande per ottenere i bonus assunzionali del Patto del Lavoro nel Turismo, il bando lanciato dalla Regione Liguria a giugno scorso.

Sono 678 le domande pervenute, si legge su Hotelmag, per un totale di 6,5 milioni di euro richiesti su 6 disponibili. In particolare, 5,4 milioni di euro sono destinati a strutture ricettive, stabilimenti balneari e agenzie di viaggi, che hanno fatto sottoscrivere contratti della durata minima di 7 mesi e che saranno portati a 8 nel 2024. Per questi contratti sono previsti bonus da 1.500 a 6mila euro.



“Verrà analizzato l’andamento delle richieste – ha spiegato l’assessore regionale a Turismo e Lavoro, Augusto Sartori -, al fine di far partire il nuovo bando a gennaio 2024 e non più a febbraio o marzo, come negli anni passati. Avere lavoratori stabili, o comunque con contratti più lunghi, consente alle strutture di tenere aperta l’attività per un periodo sempre maggiore, favorendo la destagionalizzazione ed elevando la qualità del turismo della Liguria”.