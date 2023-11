Trenord recluta nuovi capitreno: candidature al via domani

13:59

Si apre la caccia a nuovi capitreno in casa Trenord. Dalle 10 di domani, giovedì 16 novembre, sarà possibile inoltrare le candidature per entrare nel team del personale responsabile del servizio a bordo.

Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 15 dicembre 2023.



La selezione

I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie.



Al termine del corso, che avrà durata di sei mesi, i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio; passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.



Requisiti

Per partecipare al recruiting è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea. Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.



Ai candidati è richiesta, inoltre, disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.



Le altre selezioni aperte

Restano inoltre aperte sul sito del vettore ferroviario le candidature per lavorare come operatore gestione rotabili e tecnico metrologo laboratorio di misure.



Tutti i dettagli sono consultabili nella sezione 'Lavora con noi' del sito di Trenord.