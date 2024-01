Top Employers Italia, le aziende del travel in cui si lavora meglio

10:29

In un periodo storico che vede un mondo del lavoro sempre più fluido e in cui i lavoratori sono pronti a lasciare il proprio impiego per una migliore qualità della vita, diventa cruciale soffermarsi proprio su quelle aziende che con lungimiranza si muovono al passo con i tempi. Nel nostro Paese, sono 147 le compagnie che hanno ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2024 rilasciata dal top Employer Institute per essersi distinte per l’attenzione al benessere del personale e al miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Tra queste, inoltre, 44 sono state premiate con la certificazione Top Employers Europe 2024, mentre 13 sono state verificate altresì come Top Employers Global 2024.



I nomi del turismo

A eccellere, come riporta corriere.it, non mancano alcuni noti nomi del turismo e della travel industry. Tra le aziende top in Italia, figurano importanti gruppi alberghieri come Borgo Egnazia, Lefay Resort & Residence, Marriott International, Meliá Hotels International e Palladium Hotel Group. In lista, anche Booking.com Italy, Fincantieri e Danieli.



Infine, a livello internazionale, spicca Airbus, unico brand del settore che si è guadagnato il riconoscimento di Top Employers Global 2024.



Gaia Guarino