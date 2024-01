Nasce Terme di Sirmione Academy per i futuri professionisti dell’hotellerie e del termale

16:31

Percorsi di formazione professionale in ambito sala e bar, igiene e manutenzione delle piscine termali, beauty e benessere. Nasce Terme di Sirmione Academy, una nuova occasione per quanti ambiscono ad acquisire competenze nell’ambito dell’hotellerie e del termale.

Tre i percorsi in avvio: Ristorazione (percorso di sala e bar); Tecnico (igiene e manutenzione delle piscine termali); e Benessere (operatori yoga & mindfulness, aufgussmeister, estetiste beauty specialist con metodo Terme di Sirmione).



I primi due percorsi si rivolgono a persone che, pur non avendo una preparazione specifica, desiderano acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere una carriera professionale in ambito di servizio di sala e bar nel settore hotellerie o in ambito tecnico termale.



I candidati saranno selezionati durante un recruiting day, che si svolgerà martedì 20 febbraio 2024, dalle 9 alle 14, presso l'Hotel Acquaviva del Garda. Chi supererà la selezione sarà assunto dal mese di marzo con un regolare contratto di 2 mesi presso le sedi di Terme di Sirmione. Nel corso dei due mesi sarà svolto un percorso di formazione pratico e teorico di 100 ore, guidato da esperti interni. Al termine, verrà effettuata una valutazione finale di tutti i partecipanti e ai migliori sarà proposto un contratto di assunzione per l’intera stagione.



Il percorso Benessere si rivolge ai dipendenti interni e agli operatori benessere che intendono entrare e crescere in Terme di Sirmione. L’Academy prevede la possibilità di accedere a percorsi di formazione come operatori di yoga e mindfulness e come augfussmeister presso scuole specializzate e certificate.



Inoltre, l’azienda offre percorsi di formazione e specializzazione a estetiste e beauty specialist nei protocolli a metodo Terme di Sirmione.



Per accedere al recruiting day non è necessario prenotare il colloquio e presentarsi muniti di curriculum. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a selezione@termedisirmione.com.