Garibaldi Hotels, continua la ricerca di personale: i prossimi open day

11:02

Prosegue la campagna di recruiting di Garibaldi Hotels. La catena alberghiera italiana è alla ricerca di 150 nuove risorse per la stagione estiva, da impiegare sia nella sede di Ostuni che nelle sue strutture ricettive. E dopo aver iniziato il suo tour di selezioni a inizio febbraio, si appresta a raggiungere Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria per ulteriori open day.

I recruiter sono in cerca di un responsabile risorse umane e un responsabile tecnico, con esperienza, per il quartier generale. Mentre per gli alberghi, la ricerca è focalizzata su profili che rientrano negli ambiti del food&beverage, ristorazione e accoglienza: si spazia dai direttori ai camierieri, dagli chef ai commis e pizzaioli; e ancora dagli addetti sala e bar ai manutentori e bagnini.



La selezione - riporta Italia Oggi - è rivolta sia a laureati che a diplomati, con la possibilità di svolgere stage negli ambiti del booking e dell’amministrazione.



Gli interessati possono inviare la candidatura a recruiting2024@garibaldihotels.it, precisando l’area o la posizione di interesse. Le date degli open day e le figure ricercate sono consultabili sul sito della catena.