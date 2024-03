Les Roches e Haut-Lac School lanciano un corso in hospitality management per scuole superiori

16:32

Les Roches e Haut-Lac School lanciano il primo corso in hospitality management per le scuole superiori. In passato la specializzazione in questo campo era possibile solo attraverso una

laurea universitaria.

Con la novità i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni possono completare un'esperienza internazionale immersiva nel mondo della gestione dell'ospitalità negli ultimi due anni di scuola superiore.



Il programma combina l'esperienza accademica con la formazione pratica. Il corso fornisce una prima introduzione al

campo della gestione alberghiera, nonché l'accesso a opportunità di networking con i principali operatori del settore, tra cui agenzie di viaggio, hotel, ristoranti e altre organizzazioni di ospitalità e turismo a livello globale.



Gli studenti avranno anche modo di acquisire competenze personali e comunicative, nonché capacità analitiche internazionali.



"È fondamentale per il settore dell'istruzione secondaria che gli studenti che si diplomano siano inclini a proseguire la loro carriera universitaria - spiega Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches -. Per questo motivo, riteniamo che sia fondamentale questo percorso di specializzazione per le scuole superiori, in modo che gli studenti possano iniziare a immergersi in una professione come quella dell'ospitalità il prima possibile".