Il Rolex di Massa

di Remo Vangelista

15:40

Tutta una questione di fiducia. Leonardo Massa è stato chiaro nei giorni scorsi raccontando i progetti di Explora Jouneys.

Partenza e sviluppo del brand di alta gamma sono nelle mani del manager di Msc, uno che (al momento) non pare per nulla intimorito. “Stiamo chiedendo alle agenzie di viaggi di credere in noi come lo hanno fatto 24 anni fa”, ha sottolineato Massa.



Il segmento alto non ha patito cali dovuto a crisi economiche o pandemia e si muove in continua crescita.



In casa Aponte hanno fiutato il trend già qualche tempo fa e per questo si è deciso di posizionare al timone l’uomo che ha fatto crescere la compagnia sui mercati internazionali.



Dimenticatevi quindi i grandi numeri delle classiche navi, perché Explora porterà nel mondo unità da meno di 600 camere con un rapporto 1 a 1 tra clienti e personale di bordo. Perché si vuole arrivare a creare una personalizzazione della crociera. Ora, come Massa ha rimarcato, il racconto del prodotto diventerà fondamentale nei prossimi mesi. “E’ chiaro che stiamo chiedendo alle agenzie di guardare e attrarre un mercato completamente diverso, ma sono pronto a scommettere”. Intanto, per fare sentire da subito il profumo del lusso Explora ha aperto le porte a Rolex, che aprirà una boutique a bordo dell’imbarcazione Explora I. Giusto per fare capire che il target è cambiato. Massa sorride, perché dopo 24 anni conosce bene la risposta che arriverà dalle adv.