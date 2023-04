08:30

Vacanze al mare e montagna. Per coppie, gruppi di amici, famiglie e solo traveller. Ideali per amanti dei piaceri della vita, dell’azione, del benessere e del divertimento. Falkensteiner Hotels & Residences ha l’offerta giusta per tutti.

A breve inizia l'estate 2023 e Falkensteiner Hotels & Residences è pronta con una proposta di assoluto interesse, aperta ad ogni tipo di viaggiatore su interessanti ed esclusive destinazioni europee. Tutti i servizi e gli spazi di hotel, residence, appartamenti e camping sono stati di recente rinnovati anche nel concept per offrire un’esperienza di soggiorno innovativa e completa, capace di rispondere ad ogni tipo di esigenza, come ad esempio quelle di chi viaggia con animali domestici o di chi, da una vacanza, vuole trarre il meglio in termini di esperienze da vivere. E così, tra Experience Concierge – figure professionali presenti in molti hotel e dedicate solo al lato esperienziale della vacanza - e servizio Welcome Dogs, mettiamo in rassegna destinazioni ed offerte.

Partiamo dall’Italia ovviamente, dove il mare già accoglie gli ospiti del Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius, in Sardegna, e al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, in Veneto. Entrambe le strutture, parte dell’esclusiva Falkensteiner Premium Collection hanno aperto i battenti prima di Pasqua e stanno già offrendo un soggiorno esclusivo e di alto livello ai propri ospiti. Tra ristoranti esclusivi (Kento in Sardegna e Hoku a Jesolo), esperienze alla scoperta dell’Area Marina protetta di Capo Carbonara o della Laguna di Venezia ed eventi gastronomici che impreziosiranno il programma estivo, l’esperienza a 5 stelle è assicurata.



Le stelle invece sono 4 per il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, resort per famiglie che si trova a soli 15 minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ). Qui il punto di forza, oltre ad un’ampia spiaggia privata, viva fino a tarda serata e alle enormi piscine, è l’intrattenimento suddiviso per fasce di età che accompagna gli ospiti in ogni parte della giornata.



Sul versante alpino, il gruppo gioca in casa nella Val Pusteria, in Alto Adige, dove dispone di ben 5 hotel tra cui spiccano il Falkensteiner Family Resort Lido, un family only che si potrebbe quasi definire come un parco giochi e centro benessere con hotel, e il Falkensteiner Hotel Kronplatz, struttura aperta a tutti ma con servizi davvero interessanti per gli adulti, tra cui una meravigliosa Acquapura Mountain SPA dove chi vuole ricaricasi a fine giornata, può farlo realmente in mille modi diversi.



Sull’altro versante alpino, in Austria, sono davvero tantissime le possibilità di scegliere regioni diverse ed hotel ciascuno con la propria anima. Tra i tanti, si segnala il Falkensteiner Hotel Montafon, il primo ecoresort per famiglie del gruppo, che si alimenta di energia in maniera totalmente autonoma. Insieme al Falkensteiner Hotel Kronplatz e al Falkensteiner Schlosshotel Velden fa parte di The Leading Hotels oft he World.



In Croazia il Falkensteiner Resort Punta Skala, definito come il resort dove si possono vivere infinite tipologie di vacanza, attende gli ospiti sulle coste immediatamente a nord della bellissima Zara. Il resort include un 5 stelle per famiglie (Family Hotel Diadora) e un 5 stelle aperto a tutti con un’ Acquapura SPA davvero emozionante e a tema thalasso (Hotel & Spa Iadera). Oltre ai lussuosi Senia Apartments sono state appena aperte le Luxury Villas. Tutte le strutture hanno accesso al Fortis Club, centro polivalente con una palestra da fare invidia a quelle del centro delle grandi capitali mondiali.



Le offerte sono molteplici ed in particolare ne evidenziamo due: la Sunshine Special che propone uno sconto del 15% e la Green.Rate, che propone uno sconto e credito da usare in servizi degli hotel a chi li raggiunge con mezzi elettrici o pubblici.