MSC Meraviglia, il foliage visto dall’acqua con le crociere d’autunno in partenza da New York

Già homeport d’eccezione per le crociere in rotta su Caraibi, Bermuda e Ocean Cay, la Grande Mela è anche base di partenza per gli itinerari d’autunno in New England e Canada. Date e dettagli per la vendita in agenzia.

È una tavolozza multicolore composta dalla natura ma soprattutto una sublime esperienza visiva quella che MSC Meraviglia propone agli ospiti che scelgono gli itinerari autunnali verso le coste del New England e poi del Canada, acceso in quel periodo dai colori dell’Estate Indiana.

Punto di partenza è ancora una volta New York, per tutta la primavera e l’estate già homeport d’eccezione per le crociere in rotta su Caraibi, Bermuda e Ocean Cay, la riserva marina riservata ai soli passeggeri MSC.



“New York – tiene a precisare Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere - è una delle destinazioni più incredibili e vivaci al mondo. Averla eletta a punto di partenza per le nostre crociere rende gli itinerari MSC ancora più attrattivi non soltanto per gli ospiti residenti negli Stati Uniti ma anche per i vacanzieri internazionali, agevolati dalla vasta offerta di voli intercontinentali verso la Grande Mela”.



Al fianco delle agenzie

“Entra in agenzia e prenota” è l’invito di MSC ai viaggiatori che si preparano ad acquistare le crociere del programma “New England e Foliage Canadese”. Tre le date di partenza: la prima il 24 settembre, seguita da quelle del 4 e 15 ottobre, con voli da e per Roma e Milano. Si punta verso nord, alla scoperta di un tratto della frastagliata costa nordamericana forse meno conosciuto ma senza dubbio possente e affascinante. “Con queste crociere vogliamo dare agli agenti la possibilità di offrire alla clientela l’occasione di assistere ad un evento naturale raro, capace di smuovere le emozioni più profonde”, specifica Massa.



MSC Meraviglia in tappe

Preso il largo dal porto della Grande Mela, MSC Meraviglia punta la prua su Newport, nel Rhode Island, dall’Ottocento meta di vacanza dell’alta borghesia che qui ha lasciato ville spettacolari. Il giorno successivo si riparte per Boston, culla della cultura americana nonché città più “europea” degli States, per poi virare ancora verso nord, toccando le sponde del Canada a Saint John’s, luogo dalla storia tutta italiana e approdare nella capitale della Nuova Scozia, Halifax, estremo sperone dell’oriente canadese affacciato sull’oceano. Tappe finali prima del ritorno a New York sono Charlottetown - con la sua classica forma a V - e Sydney, meravigliosamente adagiata su un fiordo della Spanish Bay. Tutto questo per chi sceglie una delle due crociere di 11 giorni e 10 notti. Chi invece opta per quella del 4 ottobre ha un giorno in più a disposizione per fare scalo a Portland, nel Maine, in cui il rigore architettonico vittoriano si stempera nello stile di vita singolarmente spumeggiante e creativo.



Focus su New York

Prima o dopo la crociera, i passeggeri MSC possono scegliere di prolungare il soggiorno approfittando della sosta a New York, centro di riferimento economico, architettonico e culturale del pianeta che, come ricorda Massa, “ancora oggi non smette di ispirare scrittori, musicisti e registi”. Numerose come si sa le occasioni di intrattenimento e di scoperta che offre, dalla Statua della Libertà ad Ellis Island, dal ponte di Brooklyn alla Fifth Avenue, allo sconfinato Central Park, senza dimenticare Harlem e i luoghi iconici del jazz e del rythm and blues. “Infinite attrazioni – conclude Massa - per un’unica certezza: qualsiasi itinerario si scelga, una sosta a New York rimane sempre un’ottima idea”.



Gli itinerari in dettaglio



Itinerario 10 notti

• New York/Newport/Boston/Saint John’s, Canada/Portland, Usa/Sydney, Canada/Charlottetown, Canada/New York



Itinerario 11 notti

• New York/Newport/Boston/Saint John’s, Canada/Halifax, Canada/Charlottetown, Canada/Sydney, Canada/Portland, Usa/New York, Usa