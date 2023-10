Persone, innovazione tecnologica e prodotto. Le carte vincenti del Gruppo Gattinoni per il 2024

08:25

Intelligenza artificiale, store locator, nuova radio in-store, formazione continua, roadtour di aggiornamento e introduzione di ScalaPay. Tutte le novità a supporto delle agenzie.

L’avvento dell’intelligenza artificiale non sposta di un solo millimetro la centralità che il Gruppo Gattinoni riserva da sempre alla persona. Ogni nuova iniziativa messa in atto ha infatti lo scopo di facilitare l’agente di viaggi nell’attività di consulenza al cliente. A partire dai Totem interattivi pensati per l’agenzia del futuro e capaci di elaborare in pochissimo tempo il prodotto più adatto ad ogni singolo viaggiatore, fino ai Roadtour di specializzazione sul prodotto e all’Academy destinata alla formazione continua online e onsite.

Totem senza tabù

In fase di sperimentazione, i Totem interattivi appena presentati a TTG Travel Experience 2023 sono progettati per ottimizzare il lavoro di consulenza. Questi dispositivi consentono agli agenti di viaggio di soddisfare rapidamente le specifiche esigenze dei clienti, attraverso un adeguato matching tra il profilo del viaggiatore, la destinazione preferita, il tipo di prodotto richiesto e le date di partenza. Sulla base di tali informazioni, il motore di ricerca genererà un risultato attentamente personalizzato in base alla persona e alle sue preferenze.



Novità in Store

I Totem non sono, tuttavia, che una delle novità a disposizione dei punti vendita del Gruppo Gattinoni. Tra le news ci sono anche lo Store Locator interattivo, la Radio in-store in versione rinnovata, il nuovo servizio che permette di ricevere direttamente sullo schermo vetrina un ricco palinsesto di video e l’introduzione di ScalaPay, una soluzione di pagamento digitale che consente ai clienti di rateizzare gli acquisti, nei negozi fisici e anche online.



Academy e formazione continua

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei professionisti che lavorano nelle agenzie del network, il 29 gennaio si concluderà il percorso Academy gratuito composto da 16 appuntamenti online dedicati ai temi più diversi: dalla gestione sostenibile del tempo alla gestione del sito web e dei social network, dall’allestimento della vetrina fisica alle tecniche di vendita in presenza e online. Il percorso Academy comprende inoltre approfondimenti sulla sostenibilità e sugli aspetti tecnici legati al contratto di viaggio, al contratto di lavoro, all’assicurazione RC professionale, alle polizze viaggi, all’importanza di governare correttamente budget e forecast.



Per gli iscritti che al termine di ogni sessione di studio ricevono l’attestato di partecipazione, è prevista l’estrazione di alcuni premi, tra cui un weekend esclusivo di Personal Coaching.

Partono sempre dall’autunno gli appuntamenti per aggiornarsi su Western Australia, Repubblica Dominicana, Abu Dhabi e Principato di Monaco, mentre a iniziare da gennaio e per il tutto il 2024, ogni mese è previsto un approfondimento online su una destinazione, per un totale di dodici.



Partito il Roadtour interACTIVE People

Un nuovo Roadtour in 13 tappe per gli agenti dei network Mondo di Vacanze e MYNetwork Viaggi&Vacanze ha preso il via il 16 ottobre da Palermo per fare tappa nelle principali città del nord e del sud Italia. Nel calendario di novembre gli appuntamenti sono a Torino (7/11), Roma (8/11), Firenze (9/11), Verona (10/11), Bologna (13/11), Napoli (20/11) e Bari (21/11).

Il progetto interACTIVE People ha l’obiettivo di stimolare l’interazione fra gli agenti e il management Gattinoni, attraverso un nuovo spazio di confronto che consenta di partecipare alle decisioni strategiche generali, facilitando l’applicazione delle nuove iniziative nei diversi territori.

Anche in questo caso ci saranno occasioni per approfondire le novità di prodotto, in particolare quelle relative alla programmazione Mare Estero, arricchita di nuove strutture interamente disponibili sul catalogo digitale, e alla programmazione Tour 2024, raccolta per la prima volta in un’unica pubblicazione comprendente tutti i viaggi itineranti con e senza accompagnatore.



Tutte le informazioni all’indirizzo: Gattinoni Group - Gattinoni