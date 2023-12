Il Sole di Mirò compie 40 anni

15:27

Dal 1983 rappresenta la Spagna in tutte le campagne di comunicazione per il turismo. Creato da Joan Mirò, è uno dei marchi più noti al mondo.

Giallo come la luce del sole, ma anche rosso come la passione e nero come il carattere forte e intenso del popolo di Spagna. El Sol de Mirò splende da ormai quattro decenni sul turismo spagnolo, riassumendo in pochi efficacissimi tratti le caratteristiche di una destinazione arrivata ad accogliere ormai oltre 80 milioni di viaggiatori l’anno. Nella scritta España che lo completa, anche una spruzzata di verde a richiamare il vasto patrimonio naturalistico che si aggiunge a quello storico, artistico ed enogastronomico.

Una sintesi grafica incisiva ed elegante, creata nel 1983 da uno dei più grandi artisti del Novecento per la propria terra su invito di Ignacio Vasallo, in quegli anni alla guida dell’Ente Spagnolo del Turismo. Era la prima volta che un’opera d’arte veniva scelta per rappresentare un Paese e le sue attrattive turistiche ma fu un’idea vincente. Da quel momento infatti il logo di Joan Mirò ha caratterizzato tutte le campagne internazionali, raggiungendo milioni di persone in ogni parte del mondo e trasformandosi in un brand riconosciuto ovunque.



L’artista lo realizzò attingendo ad alcune sue opere precedenti, tra cui El sol y la estrella del 1968 e il disegno creato per i Mondiali di Calcio del 1982, di cui il sole era nuovamente protagonista insieme alle arti spagnole. Perfettamente allineato al simbolo grafico, il claim scelto per il lancio della prima campagna fu Tutto sotto il sole, “forse uno dei più brillanti”, si legge nella cronistoria. L’Ente Spagnolo del Turismo lo tenne invariato per ben nove anni, lasciando che grafica e messaggio si sedimentassero nel profondo dell’immaginario dei viaggiatori, costruendo così per la destinazione una brand image solidissima. Nel tempo il claim fu sostituito da nuovi messaggi, posti però sempre all’ombra del logo originario, ancora oggi lì a confermare che nonostante i numerosi cambiamenti avvenuti nel corso dei decenni, i valori, il calore dell’ospitalità, la passione e lo stile di vita contagioso della popolazione spagnola sono rimasti invariati.



