Più vendite online per le attrazioni turistiche, i trend di Regiondo

12:36

Nel settore tour & activities avanza l’online e anche i piccoli operatori stanno comprendendo l'importanza della digitalizzazione. Lo confermano i dati di Regiondo, azienda attiva nel sistema di prenotazioni per attività e attrazioni turistiche, che registrano nel 2021 un aumento del 15% rispetto ai livelli pre-covid del 2019.



"Si tratta di un segnale lampante - sottolinea Tommaso Peduzzi, head of Italy di Regiondo - della crescente adozione di strumenti e strategie di vendita digitali da parte di un settore, quello tours&activities, che sappiamo essere indietro di molti anni rispetto alle accommodation”.



Secondo Peduzzi sempre più aziende turistiche si stanno peró avvicinando alla tecnologia: per esempio su 10 operatori che converte Regiondo, 8 di loro non avevano mai usato un booking system. “In questi mesi abbiamo attivato importanti percorsi di formazione. E gli sforzi non sono stati vani: a partire dal 2020, Regiondo ha digitalizzato dal suo bacino iniziale di 200 operatori, raggiungendo più di 2000 unità”. A. D. A.