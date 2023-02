Aeroporti e vettori investono in tecnologia: il report Sita

10:37

La ripresa del post pandemia accelera gli investimenti in tecnologia degli aeroporti e dei vettori. Lo dice il report 2022 Air Transport IT Insight di Sita, che evidenzia come il maggior numero di disservizi e la carenza di personale stiano stimolando gli scali a investire in tecnologia per accelerare il viaggio dei passeggeri.

La stima della spesa per le soluzioni IT è in crescita: nel 2022 i vettori hanno investito 37 miliardi di dollari e gli aeroporti 6,8 miliardi.



"Il trasporto aereo si è ripreso più velocemente dalla pandemia di quanto chiunque nel settore si aspettasse inizialmente, in particolare in Europa e negli Stati Uniti – spiega Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. Sebbene la ripresa sia benvenuta, gli aeroporti e le compagnie aeree si sono trovati in difficoltà per la carenza di personale e di risorse. Questo ha messo a dura prova le operazioni, con conseguente aumento del rischio di congestione, ritardi, cancellazioni e bagagli mal gestiti. La digitalizzazione è considerata la chiave per affrontare queste sfide, fornendo maggiore scalabilità e flessibilità".



Secondo Sita, nei prossimi 3 anni il 90% delle compagnie aeree investirà in sistemi per ottimizzare la gestione dei servizi IT e per segnalare le interruzioni, nonché in sistemi di business intelligence per la gestione del turnaround degli aeromobili, dei passeggeri e dei bagagli.



Sul fronte aeroporti, il 93% degli scali prevede di sviluppare progetti di business intelligence per la gestione degli asset e delle operazioni di volo entro il 2025.