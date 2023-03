Interruzioni di volo, intesa tra Sabre e Plan3 per la gestione automatizzata

08:00

L’obiettivo è di consentire alle compagnie aeree di gestire in modo rapido ed efficace le interruzioni di servizio dovute a eventi imprevisti. Per questo Sabre Corporation ha deciso di siglare un accordo con Plan3, la soluzione automatizzata di gestione delle interruzioni di volo per le compagnie aeree.

Grazie all’intesa Plan3 potrà sfruttare la conoscenza di Sabre nel settore della tecnologia delle compagnie per accelerare l’adozione del suo servizio da parte dei vettori stessi. Plan3, inoltre, si collegherà tramite Api e servizi web per aumentare le opzioni di modifica degli orari disponibili attraverso il Sistema di Servizio Passeggeri di una compagnia aerea.



"Uno strumento intuitivo"

"Oggi è più importante che mai che le compagnie aeree dispongano di uno strumento intuitivo per la gestione delle interruzioni dei passeggeri, in grado di migliorare la soddisfazione dei clienti, massimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di recupero - spiega Sveinn Akerlie di Plan3 -. Collaborando con Sabre aiuteremo un maggior numero di compagnie aeree in tutto il mondo a ottimizzare il loro approccio alla gestione delle interruzioni nell'intero viaggio dei passeggeri".



I pacchetti per i viaggiatori

Lo strumento messo a disposizione di Plan3 permette alle compagnie aeree di rispondere a migliaia di disservizi unici dei passeggeri in una sola volta. Il suo ‘cruscotto dei problemi’ consente ai vettori di monitorare e reagire allo stato di interruzione dei passeggeri a livello individuale, segnalando i viaggiatori che avranno problemi a causa di un evento di interruzione. Utilizzando lo ‘strumento di creazione di opzioni’ di Plan3, le compagnie aeree creano pacchetti contenenti nuove opzioni di volo, oltre a camere d'albergo, buoni pasto, trasporti a terra e carte regalo. I pacchetti di opzioni vengono poi inviati al passeggero, che potrà effettuare la sua scelta direttamente dal suo dispositivo personale. L'intero flusso può essere completamente automatizzato da modelli, consentendo alle compagnie aeree di rispondere anche ai problemi più complessi in pochi minuti.