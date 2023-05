08:03

Tik Tok allunga la presa anche sui viaggi e può rivelarsi strategico per chi opera nell'industria ed è in cerca di nuovi target. Il social network made in China sta assumendo, infatti, un posto di rilievo nella fase ispirazionale, affermandosi come uno strumento utile ed efficace per scoprire nuove destinazioni o pianificare un viaggio. La piattaforma di intrattenimento è sempre più utilizzata per conoscere le prossime tendenze in fatto di mete, ristoranti o attrazioni. Un fenomeno di cui operatori del turismo organizzato ed enti dovrebbero tenere conto per promuovere la loro offerta e intercettare nuovo pubblico.

Secondo la recente ricerca Marketing Science EU Travel Vertical, condotta da Walnut Unlimited, gli appassionati di viaggi navigano su TikTok per trovare la prossima destinazione e spesso trovano l’ispirazione per regalare prodotti legati ai viaggi. Il 77% degli intervistati dichiara esplicitamente che la piattaforma ha giocato un ruolo nella scoperta di una meta o di un prodotto correlato al viaggio.



Il 74% ritiene, inoltre, che i contenuti di viaggio o vacanze nell’app siano creativi e il 72% li considera interessanti.“TikTok sta diventando la nuova frontiera del processo di discovery e questo accade nel turismo più che in qualsiasi altro settore. Quasi il 50% degli utenti ha acquistato un prodotto relativo a vacanze o viaggi, dopo essere stato ispirato dai contenuti visualizzati sulla nostra piattaforma, e il 74% di questi acquisti non era pianificato”, afferma Stuart Flint, head of Global Business Solutions for Europe di TikTok. “Un’incredibile opportunità per i brand del turismo, ma anche per le organizzazioni turistiche, di raggiungere un nuovo pubblico che sta già cercando ispirazioni”



Le prove del successo

A conferma del successo della piattaforma nell’ambito dei viaggi, l’hashtag #TravelTok ha superato 8,8 miliardi di visualizzazioni, mentre #TikTokMadeMeBookIt ne ha raggiunte 121 milioni. Numeri questi che evidenziano la rilevanza del coinvolgimento della community, che ogni giorno mette in mostra le destinazioni del mondo presentando su una piattaforma globale scorci autentici e non filtrati di persone, culture e luoghi.



TikTok non stimola solo l’interesse, ma anche le azioni, portando gli utenti in luoghi che non hanno mai visto o visitato prima. Secondo l’indagine, dopo averle scoperte sul social network, infatti, il 58% degli utenti europei ha sperimentato nel mondo fisico nuove esperienze culturali come andare a una mostra, acquistare un libro o visitare una località per vederne il patrimonio artistico.



La piattaforma ha inoltre contribuito a creare nuovi modi per imparare divertendosi, facilitando la scoperta di nuove destinazioni e attrazioni culturali. È il caso, per esempio, di #AncientGreece, che ha raggiunto 550 milioni di visualizzazioni, permettendo agli utenti di venire a conoscenza della ricchezza storica e culturale del Paese.