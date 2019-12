Thomas Cook, la macchina dei rimborsi non si ferma

11:31

I clienti Thomas Cook potrebbero trovare sotto l’albero di Natale un gradito dono: i rimborsi per le vacanze saltate dopo il fallimento del colosso. La Civil Aviation Authority infatti sta ancora rimborsando le cifre dovute dal tour operator, anche tra Natale e Capodanno.

Attualmente, comunque, come riporta travelmole.com l’autorità ha informato che il 90% dei reclami presentati è stato saldato, per un totale di 290 milioni di sterline.



Il chief executive di Caa, Richard Moriarty, ha affermato che l’ente resterà focalizzato sul supporto ai consumatori anche nel periodo festivo. Ha anche consigliato a coloro che non hanno ancora ricevuto i rimborsi di controllare le caselle email, inclusa la cartella dello spam, dal momento che in alcuni casi sono state richieste informazioni aggiuntive per procedere con i rimborsi.