11:26

Si chiama ‘Priority Boarding Card’ il nuovo prodotto arrivato dalla collaborazione tra Idee per Viaggiare e Travelport. Si tratta della versione arricchita della precedente ‘Boarding Card’, dedicata sia alle agenzie di viaggio non Iata sia a tutte le agenzie che necessitano di un sistema di prenotazione all’avanguardia ma con un accesso semplificato.

“Come partner tecnologico di riferimento, abbiamo messo a loro disposizione tutte le funzionalità più all’avanguardia per la piena integrazione nei loro sistemi - Sandro Gargiulo, country manager di Travelport per l’Italia - e seguiteremo a lavorare a stretto contatto con loro per assicurarci che il loro sistema semplificato, già molto forte, lo divenga sempre di più”.



Con il nuovo prodotto le adv potranno ricercare e vendere una vasta gamma di prodotto aereo, confrontando a colpo d’occhio tutte le branded fares; selezionare i servizi opzionali; avere a disposizione tutto l’assortimento di prodotto di Idee Per Viaggiare.



“Il nuovo motore tecnologico Travelport – spiega il ceo del t.o. Danilo Curzi (nella foto) - garantisce funzionalità e contenuti che vanno ben oltre quello che ci si può aspettare dai tradizionali sistemi di distribuzione e ha permesso al nostro sistema di accesso semplificato un ulteriore salto di qualità”.