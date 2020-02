Idee Per Viaggiare, quattro nuovi ingressi: così continua il piano di sviluppo

12:16

Nuovi ingressi in casa Idee Per Viaggiare. L’operatore porta avanti il suo piano di sviluppo, rafforzando ulteriormente l’area dedicata alla programmazione con quattro risorse nei team Usa-Messico-Caraibi: Rosy Anselmi, Debora Olivieri, Francesca Ridolfi e Tiziana Zago (nella foto).

“In linea con la nostra filosofia, che mette al centro del business le persone e il loro valore professionale, rafforziamo l'organico con l'obiettivo ambizioso e lungimirante di perfezionare ulteriormente una squadra di esperti”, spiega Danilo Curzi, ceo di Idee Per Viaggiare.



Le new entry, che vantano un'esperienza decennale nella programmazione in particolare del Centro e Sud America, saranno impiegate nel rafforzamento del prodotto Messico e Guatemala.



I piani

Non si ferma quindi il processo di sviluppo dell’operatore, che continua a puntare sullo staff e a investire sulla professionalità. “Il nostro piano di sviluppo e gli investimenti mettono sempre al centro le persone attraverso nuovi ingressi, formazioni in sede e in destinazioni, ma anche migliorie nella qualità del lavoro che si sono tradotte in un virtuoso programma di welfare lanciato a metà dello scorso anno – continua Curzi -. Quest’anno festeggiamo il 25° anno di attività e non intendiamo fermarci: abbiamo obiettivi di crescita di fatturato, marginalità e quote di mercato che riteniamo poter raggiungere consolidando i nostri prodotti di successo, ampliando la nostra programmazione con nuove destinazioni e qualificando ancor più la nostra società”.