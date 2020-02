Idee Per Viaggiare: “In arrivo nuove destinazioni”

15:11

Se le prenotazioni verso l’Estremo Oriente stanno vivendo una fase di stallo a causa della paura da coronavirus, il Medio Oriente – almeno per ora – non sta risentendo della crisi e Stati Uniti e Messico sono in crescita. E Roberto Maccari, co-fondatore di Idee Per Viaggiare (nella foto), tiene a sottolineare come “al momento non si stia assistendo a cancellazioni di viaggi ma semmai allo spostamento verso altre destinazioni. Abbiamo chiuso il 2019 con una crescita di fatturato nell’ordine del 15 per cento circa, con un valore medio pratica mantenutosi sostanzialmente costante. Per quest’anno, coronavirus permettendo, vorremmo continuare a crescere e proprio per sostenere questo incremento a breve annunceremo l’implementazione di alcuni reparti con l’inserimento di nuove figure”.

Nuove mete in arrivo

Sempre in linea con una strategia di potenziamento dell’offerta, “A breve annunceremo una o due destinazioni nuove da aggiungere al nostro portfolio, sempre a lungo raggio e sempre con volo di linea, come è nella nostra tradizione. Per ora posso solo dire che non saranno in Oriente”.