Raro Villas by Nicolaus, più prodotto e flessibilità per aiutare le agenzie

“Oltre a far crescere il nostro portfolio e codificare articolati protocolli legati a pulizia e sanificazione, abbiamo modificato la nostra policy di prenotazione al fine di venire incontro alle esigenze delle adv e del cliente con condizioni improntate alla flessibilità”. Così Luigi Fusco, amministratore di Raro Villas by Nicolaus, spiega l’adozione di una nuova politica di prenotazione, pensata per rispondere in modo tempestivo ed efficiente agli imprevisti legati alla pandemia covid-19.

Per semplificare il lavoro delle agenzie e garantire il massimo della flessibilità alla clientela, Raro Villas by Nicolaus ha messo a punto una speciale politica legata al booking delle proprietà che prevede la possibilità di annullare la prenotazione entro 8 giorni dalla conferma con rimborso totale della caparra e dal giorno 9 fino all'arrivo offre lo spostamento a date successive, senza penalità e alla stessa tariffa. In alternativa è prevista l’emissione di un voucher valido fino a ottobre 2021, in caso di positività Covid al momento della partenza o di blocchi interregionali. “L’interesse per questa tipologia di prodotto è forte e ci auguriamo per tutti che il nostro settori riceva al più presto qualche certezza in più per poter ripartire. Noi non ci faremo trovare impreparati”, aggiunge Fusco.



L’operatore prevede anche l’arrivo di speciali polizze assicurative per coprire le spese cancellazione e fornire un’alternativa al deposito cauzionale.



Il portfolio

Sul fronte dell’offerta, “nell’attesa di conoscere gli sviluppi delle normative legate al turismo, stiamo potenziando il prodotto del nostro brand Raro Villas by Nicolaus, nella consapevolezza che la valorizzazione di tutta l’offerta turistica della Puglia è parte integrante del nostro Dna, oltre che funzionale a una importantissima diversificazione del business”, spiega Roberto Pagliara, presidente del Gruppo Nicolaus.



Il portfolio Raro Villas by Nicolaus conta attualmente 750 proposte per affitto breve in differenti aree del territorio italiano, di cui circa 100 in Puglia, divise in quattro linee di prodotto: ‘Top Raro Villas’, ‘Finest’, ‘Special’ e ‘Classic’. A queste si aggiunge ‘Scelte per voi’ che raggruppa proprietà di host professionisti, selezionate in quanto in linea con i requisiti della Collection Raro Villas.



L’operatore ha messo a punto, inoltre, un protocollo di prevenzione e sanificazione, con procedure specifiche per i proprietari, gli ospiti, gli addetti al check-in, alle pulizie e alla manutenzione.